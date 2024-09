Una nota per tutti i gusti. Licei, scuole e concorsi

Monza città della musica e della danza ormai a pieno titolo, fra eventi internazionali che portano in città artisti da tutto il mondo e formazione permanente. Dal 2023 è presente in città il liceo musicale nel polo del liceo classico Zucchi di via Marsala. E sono in progettazione i nuovi spazi in cui dal prossimo anno scolastico troverà casa il liceo coreutico, il liceo della danza: circa 1.000 metri quadrati, all’interno dei quali troveranno casa 5 nuove classi e 2 studi di danza di circa 80/100 metri quadrati. Si rinnova nei prossimi giorni l’appuntamento biennale con il Concorso pianisteico internazionale Rina Sala Gallo. Da domenica 29 a sabato 5 ottobre, la città ospiterà la sua 27° edizione. Ben 22 i concorrenti in gara (da 12 Paesi) selezionati tra 116 candidati. Sette i giurati, tutti musicisti, provenienti da 7 paesi diversi. Nelle prove aperte al pubblico i giovani talenti si esibiranno nella Sala degli specchi della Villa Reale, mentre il Gran finale sabato 5 ottobre si disputerà al Teatro Manzoni con l’Orchestra Sinfonica di Milano.

Tutte le prove sono a ingresso libero e trasmesse in diretta streaming. Lo scorso anno le prove sono state seguite in streaming da 2.500 persone da tutto il mondo e la finale da 3.500. Immediato il trait - d’union con il liceo coreutico. Infatti gli artisti si renderanno disponibili a incontrare gli studenti del liceo coreutico. E la città ricambia. Le famiglie che dispongono di un pianoforte a coda ospitano gli artisti.

A coltivare il sottobosco di giovani e adulti sempre più numerosi che si avvicinano alla musica c’è la storica Fondazione Vincenzo Appiani, riconosciuta da Regione Lombardia come ente di formazione che dal 1932 prepara centinaia di giovani ad affrontare gli esami in Conservatorio e a intraprendere la carriera musicale. Non mancano le associazioni di promozione musicale come “Gli amici della musica“, nata nel gennaio del 2012 dai promotori, Tiziana Gori e Valerio Premuroso che hanno organizzato a Monza oltre 400 concerti. Tante le scuole di danza, mentre si consolida il concorso internazionale “Monza Danza“ a cura dell’étoile dell’English National Ballet, la monzese Monica Perego. In tutto ciò il paradosso. Manca a Monza ormai da 2 anni un negozio dove acquistare spartiti e strumenti musicali.