Sos pianeta Terra: un reale impegno per il futuro

Il nostro Pianeta ci parla costantemente. Si svela, si racconta nella sua meraviglia ma anche nelle sue difficoltà. E ce lo ricorda anche una data precisa che si avvicina. Tra 10 giorni – il 22 aprile appunto – si celebra la 75a Giornata Mondiale della Terra. E se i comportamenti quotidiani sono un passo decisivo e fondamentale per il futuro comune, ci sono anche altri tipi azioni concrete per supportare chi da sempre è in prima linea per la sostenibilità. Farlo attraverso il 5x1000, ad esempio, ha a tutti gli effetti costo zero. Sono tante le associazioni no profit che operano per la salvaguardia della Terra e di tutte le specie che la abitano, ma il loro impegno ovviamente va sostenuto anche economicamente. Tra loro c'è Legambiente che da sempre si impegna per proteggere il verde del nostro Paese, piantare nuovi alberi, ma anche più in generale è attivo nel contrastare la crisi climatica, liberare la natura dai rifiuti, salvare le specie in pericolo e molto altro ancora. Battaglia condivisa anche da Greenpeace (che non accetta fondi da aziende e istituzioni ma solo da donatori privati). Con una firma è così possibile sostenere le loro attività negli oceani e nelle foreste, il loro impegno nel promuovere un modello di agricoltura sostenibile, nel contrastare i cambiamenti climatici e favorire una rivoluzione energetica basata su fonti rinnovabili. WWF, invece, pensa agli animali e ai loro habitat e dallo scorso anno ha deciso di espandere i fondi raccolti dal 5x1000 a progetti internazionali e non più solo italiani. Insomma quanto mai una firma può cambiare le cose e trasformare tutti in cittadini più attivi.