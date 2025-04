Una giornata che parla al mondo

Il 22 aprile, da tempo, non è più un giorno normale. Era il 1970 infatti quando per la prima volta le Nazioni Unite decisero di istituire la prima Giornata Mondiale della Terra. La finalità è chiara, ricordare al mondo intero quanto è preziosa la nostra Terra e ribadire quanto sia fondamentale proteggerla pianeta. A oggi le celebrazioni coinvolgono 193 Paesi e quest'anno il tema scelto per la 55a edizione è “Il Nostro Potere, Il Nostro Pianeta” che pone l'attenzione sull’urgenza di un’azione collettiva per triplicare la produzione globale di energia rinnovabile entro il 2030. «L’Earth Day – ha dichiarato Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia – è l’unico momento dell’anno in cui miliardi di persone vengono coinvolte attivamente nella lotta al cambiamento climatico. Un’occasione fondamentale per acquisire piena consapevolezza dell’urgenza di questa crisi e del ruolo decisivo che ciascuno di noi deve assumere in questo momento storico. Non è più il tempo della sensibilizzazione. È il momento di un cambiamento reale e tangibile nella nostra vita quotidiana. La soluzione non arriverà dall’alto, ma dall’impegno concreto di ognuno di noi».