Un aiuto all'università, si può

Forse non tutti sanno che è possibile destinare il proprio cinque per mille anche all'università. L'università offre una formazione accademica di alta qualità, che consente agli studenti di acquisire conoscenze, competenze e abilità in un campo specifico di studio. Le università sono spesso al centro della ricerca e dell'innovazione, offrendo agli studenti l'opportunità di partecipare a progetti di ricerca e di contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie e conoscenze. Per questi ed altri numerosi motivi donare il proprio cinquel per mille all'università è una scelta nobile e ben ponderata. Per farlo basta, mentre si compila il modulo della dichiarazione dei redditi, firmare nel riquadro "Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università". Dopodichè serve specificare a quale ateneo si vuole destinare il contributo: può essere quello che si è frequentato in gioventù, quello della propria città, a totale discrezione del contribuente.