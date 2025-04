Dare una mano alla ricerca

L’importanza della ricerca è fondamentale, assai più di quella che pare essere l’opinione diffusa, che questo settore riveste per la nostra vita e per il futuro nostro e del pianeta su cui viviamo. Il progresso della scienza dipende strettamente dalle risorse che vi vengono investite: se scienziati e ricercatori disponessero di finanziamenti molto maggiori, le ricerche progredirebbero più velocemente e si farebbe prima a trovare una cura a malattie oggi incurabili e assai temute. Per questo è importante donare il 5x1000 alla rcerca, per permettere a ricercatori e scienziati di lavorare con gli strumenti giusti e far progredire sempre di più la nostra società. Durante la dichiarazione dei redditi dunque, decidere di destinare questa aliquota alla ricerca scientifica può essere un gesto nobile.