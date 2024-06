Zona artigianale, asfaltature in vista. Da anni si attendevano i cantieri

Al via a Sondrio i lavori su strade e marciapiedi della città. A poche settimane dall’annuncio dello stanziamento record per interventi di manutenzione diffusa su strade e marciapiedi in centro e nelle frazioni, di 1,5 milioni di euro dall’avanzo di amministrazione che saliranno a 2,5 entro la fine dell’anno, è pronto a partire il primo lotto di lavori per un totale di 360mila euro. Dai sopralluoghi e dalle segnalazioni sono state rilevate situazioni di criticità per le quali è necessario intervenire con tempestività allo scopo di garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. Saranno interessati dai lavori gli incroci di via Europa con via dell’Industria e via Germania, tratti delle vie dell’Industria ed Europa e tutta la via Germania, nella zona dell’Agneda; il tratto di via Torelli compreso tra via Reghenzani e il Bocciodromo, i parcheggi di quest’ultimo e di via Maffei nella zona sud. E ancora il tratto di via Nervi in prossimità della fermata dell’autobus e quello di via Bassi a partire dall’incrocio con via Fumagalli, tutta via Pio Rajna, un tratto di via Vanoni e l’accesso al parcheggio Torelli e all’asilo nido comunale.

Nei giorni scorsi si è intervenuti su parte della via Ventina mentre è in fase di definizione il progetto per la sistemazione di via Don Guanella. "Partiamo con questo 1° lotto e subito dopo proseguiremo coi successivi - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco -, con l’obiettivo di raggiungere tutte le zone della città e frazioni che necessitano di manutenzione, a completamento di quanto abbiamo effettuato. Già nei prossimi giorni procederemo con altri appalti per ripristinare alcune vie che sono state interessate da scavi delle imprese dei sottoservizi per circa mille metri quadrati. In questo 2024, grazie ai 2,5 milioni a disposizione, in parte già stanziati, promuoveremo interventi straordinari per rimediare alle conseguenze dei numerosi cantieri aperti da imprese private. In alcune zone, infatti, prima di procedere dovremo attendere la conclusione di lavori attualmente in corso, o che stanno per partire, per non vanificare i nostri interventi. La nostra intenzione è di procedere in modo da evitare, per quanto possibile, altri scavi". F.D’E.