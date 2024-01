Winter World Masters Games. Caldo e poca neve, salta tutto

CHIESA IN VALMALENCO

La Valmalenco alza bandiera bianca: niente prove di pattinaggio e di orienteering dei Winter World Masters Games. Il motivo? Le alte temperature di questo inizio di stagione, soprattutto del periodo natalizio, hanno impedito al lago del Palù, sede designata per le prove di pattinaggio su ghiaccio, di avere uno strato adeguato per poter ospitare le prove. E nemmeno il percorso di orienteering è stato ritenuto idoneo dagli organizzatori (pare per mancanza di neve) dei Giochi Over 35. Nei giorni scorsi, dopo aver constatato l’impossibilità di gareggiare, il Comitato organizzatore ha dovuto cancellare le prove previste. La Valle ha investito e lavorato per molto tempo per poter organizzare un evento in grado di portare alla ribalta la località. La Valle del Mallero era pronta, gli alberghi attendevano gli atleti. È un grave danno. "Siamo ovviamente dispiaciuti che le due gare siano state annullate – hanno commentato Roberto Pinna direttore e Dario Ruttico, presidente del Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco - ma evidentemente, non c’erano altre opzioni, al fattore climatico non si comanda. Era tutto pronto, e come soggetto operativo per conto del Comune di Chiesa, partner ufficiale dell’evento, erano stati creati tutti i presupposti organizzativi per ospitare, sia da un punto di vista agonistico che di accoglienza, una manifestazione mondiale".

E ora? "Guardiamo avanti con l’entusiasmo che ha sempre visto la Valmalenco protagonista nell’organizzazione d’importanti manifestazioni. A marzo ci saranno la Coppa del Mondo Dual Moguls – Finali Coppa Europa di Aerials e Mondiali Juniores delle 2 specialità". Le prove di pattinaggio dei Winter sono state trasferite a Baselga di Pinè (Tn); orienteering cancellato.