Walter Leonardi è “Barabba” Non solo risate

Battute fulminanti che fanno ridere ma anche pensare in un spettacolo che è una via di mezzo tra un “one man show“ e un corso di formazione. Tutto da non perdere “Barabba“ scritto dal Terzo Segreto di Satira, già per questo una garanzia, che andrà in scena domani alle 21 al Teatro San Teodoro di Cantù. Protagonista Walter Leonardi, comico e attore, storico volto del gruppo con alle spalle solide collaborazioni con Paolo Rossi, Serena Dandini e Gabriele Salvatores. Sarà lui a vestire i panni di Enrico, un buono costretto a vestire i panni del cattivo per insegnare al pubblico le tattiche per sovravvivere nel mondo d’oggi in mano ai sovranisti. Il biglietto è in vendita a 18 euro.