Ragazzi “on the road“ con le forze dell’ordine

“On the road“ sbarca a Sondalo. Il Comune, in sinergia con il comando di polizia locale, annuncia con entusiasmo l’adesione alla nuova e significativa iniziativa, il progetto educativo nazionale rivolto ai giovani che desiderano mettersi in gioco e contribuire attivamente alla vita della comunità. Il progetto, promosso dall’associazione “Ragazzi On the Road“, si rivolge ai giovani dai 16 ai 20 anni e offre l’opportunità di vivere una settimana sul campo, dall’11 al 17 luglio, al fianco della polizia locale, delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Un percorso formativo che unisce l’educazione alla legalità, il senso civico e l’esperienza concreta del servizio alla comunità. L’esperienza, valida anche come Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), crediti formativi scolastici o attività di volontariato, ha già coinvolto migliaia di ragazzi in tutta Italia nel corso degli ultimi diciotto anni.

"Con questo progetto vogliamo offrire ai nostri giovani un’esperienza formativa unica, che li metta a contatto diretto con il mondo del volontariato, delle istituzioni e della sicurezza – dice la sindaca Ilaria Peraldini –. In un periodo in cui c’è sempre più bisogno di consapevolezza civica e senso di responsabilità, Ragazzi On the Road rappresenta un’occasione concreta per crescere come cittadini attivi e consapevoli. Ringrazio il comando di polizia locale per il grande impegno e invito tutti i ragazzi interessati a partecipare con entusiasmo". Le iscrizioni al progetto On the Road sono aperte fino al 20 giugno attraverso il sito ufficiale: www.ragazziontheroad.it.

F.D’E.