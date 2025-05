Il grande occhio sulla mostra di Views

Se dal 7 giugno passeggiando per Sondrio vi sentirete osservati, non scacciate il pensiero perché sarà la verità: un enorme gonfiabile rosso, alto cinque metri e largo sei, con al centro un occhio rivolto verso la città, sarà infatti installato sul fronte di Castel Masegra, dove è issata la bandiera italiana. Segno inequivocabile che, dopo il successo del connubio tra arte, musica e cibo dello scorso anno, il collettivo artistico Views è tornato e, in collaborazione con il Comune di Sondrio, vorrebbe fare il bis. Il 7 giugno sarà inaugurata la mostra di quattro artisti, tra cui un valtellinese, e al castello luci, intrattenimento musicale e un servizio catering riempiranno la serata. Un inno alla creatività, ma anche alla condivisione. "L’anno scorso l’occhio era un disegno e oggi è un’installazione che mette allegria – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Marcella Fratta –. Siamo soddisfatti per la presenza nella nostra città di un’associazione molto vivace, formata da giovani pronti a impegnarsi per coinvolgere i cittadini. Come Comune abbiamo messo a disposizione gli spazi per quella che sarà una grande festa di tutti".

"Ci rivolgiamo a un pubblico ampio, con interessi diversi, con l’obiettivo di avvicinarlo a un edificio storico di grande pregio, per conoscerlo meglio e apprezzarlo – ha detto Davide Rossatti, presidente dell’associazione Views –. Il programma è un invito ad ampliare le vedute, a trovare momenti di gioia e di svago grazie all’arte in tutte le sue espressioni". L’esposizione artistica sarà visitabile fino al 29 giugno, mentre sabato 21 la zona antistante l’ingresso del castello si trasformerà in una sala concerto a cielo aperto per l’esibizione dell’Orchestra da Camera Valtellinese diretta da Valerio Trabucchi. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato al 14 giugno, mentre rimane confermata l’apertura della mostra.

Sara Baldini