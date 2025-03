Volontaria morta a Kabul. Giorno del ricordo di Silvia

Nella giornata internazionale delle donne, un dialogo tutto al femminile nel ricordo di una grande donna e di chi le ha lavorato a fianco nelle sue esperienze umanitarie. L’appuntamento è per le 17 all’ostello Al Deserto di Chiavenna con "Incontrando Silvia". Silvia è Silvia Longatti (foto), la giovane donna di Prata Camportaccio morta un anno fa per un malore a 37 anni a Kabul in Afghanistan, dove stava svolgendo il servizio di volontariato per Emergency. La giornata di commemorazione verterà proprio sul tema della donna nella cooperazione ed è stata promossa dal padre Giovanni Longatti. Prevista la partecipazione di rappresentanti di Emergency, CESVI, DRC, OIM e AltraVia. Il pomeriggio proseguirà con un aperitivo e una cena (posti esauriti) il cui ricavato sarà devoluto a Emergency, a sostegno del Centro di Maternità di Anabah, in Afghanistan. L’11 marzo, in quello che sarebbe stato il suo 39° compleanno, alle 18 a Casa Emergency a Milano vi sarà un altro momento dedicato a Silvia. A Kabul un reparto del nosocomio la ricorda.