Volo di 20 metri nel torrente. È gravissimo

Un artigiano di Prata Camportaccio versa in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo. Ieri mattina, dopo le 8 e 30, il 56enne, padre di famiglia, stava tagliando della legna in un terreno di sua proprietà. Forse per un piede in fallo, è scivolato. Ha fatto un volo di venti metri ed è finito nel torrente Caurga, in secca. I familiari hanno dato l’allarme. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto con l’eliambulanza (foto) per un’uscita in codice rosso, indice di massima gravità. Sul posto, oltre al personale di Areu, anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Chiavenna. L’uomo è stato recuperato ed elitrasportato verso il capoluogo orobico. Non era cosciente. Sono ore di angoscia per i familiari dell’artigiano, molto conosciuto per il suo lavoro. C.Bia.