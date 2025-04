Viti da piantumare a mezza costa. Ripuliti ottomila metri di terreno

Custodire la montagna, valorizzarla e permetterle di vivere e di essere “in forma“ e produttiva. Sono alcuni scopi del grande lavoro effettuato nei giorni scorsi a Piuro da un gruppo di volontari. "È stata una giornata speciale sui Ronchi di Savogno – dice riconoscente il sindaco Omar Iacomella –: oltre 8000 metri di terreno sono stati ripuliti grazie all’impegno e all’entusiasmo di un nutrito gruppo di volontari del comitato Caccia di Chiavenna, coordinati dal presidente Luigi Galperti. In collaborazione con gli amici dell’associazione fondiaria di Piuro, i nostri volontari hanno lavorato fianco a fianco per permettere il proseguimento della piantumazione delle viti su questo versante, simbolo di tradizione e rinascita". Un bel progetto iniziato alcuni anni fa e che mira alla valorizzazione dei terreni di “mezza costa“. "Un grazie di cuore a tutti i cacciatori, non solo per l’incredibile lavoro svolto, ma per la loro presenza costante e positiva sul territorio – prosegue Iacomella –. La loro attività, spesso silenziosa e discreta, è fondamentale: dal contenimento della fauna selvatica alla tutela e conservazione della nostra montagna, fino allo sviluppo di progetti di pulizia e valorizzazione".

F.D’E.