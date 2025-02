Visite indesiderate in tre case. I ladri arraffano 25mila euro

Preziosi, contanti e pure diversi capi d’abbigliamento griffati per un bottino complessivo che supera i 25mila euro. Tanto hanno "fruttato" i nuovi tre episodi di furti nelle abitazioni messi a segno ancora una volta a Chiavenna.

Si sono verificati nel tardo pomeriggio e nella serata di venerdì nelle vie Tre Leghe e don Pietro Buzzetti e ad essere visitati sono stati appartamenti situati al piano terra, dove i ladri sono entrati rompendo il vetro di una finestra e forzando una porta, con ogni probabilità dopo aver visto uscire i padroni di casa o essersi sincerati che non ci fosse nessuno all’interno.

La fascia oraria di queste incursioni è sempre la medesima degli altri casi denunciati nei mesi scorsi: i ladri aspettano che scenda il buio, anche ora che le giornate si sono un po’ allungate, per entrare in azione senza dare nell’occhio e farsi notare dai vicini.

Le indagini sono in corso e i carabinieri della Compagnia di Chiavenna stanno visionando le immagini registrate dalle videocamere presenti in zona: non è escluso che i ladri siano i medesimi che hanno messo a segno anche gli altri colpi.

