Visite guidate al teatro rinato. Il Valentino apre le sue porte

VOGHERA (Pavia)

Un’apertura straordinaria del teatro Valentino a Voghera, al di fuori della ordinaria programmazione artistica. Sabato mattina dalle 10 alle 12 le porte del teatro iriense si apriranno in via eccezionale per offrire agli amanti dell’arte la possibilità di esplorare gratuitamente gli spazi della struttura. Già Teatro sociale, è stato realizzato negli anni Quaranta del XIX secolo e poi chiuso nel 1986 per motivi di sicurezza. In seguito il teatro è stato sottoposto a una lunghissima opera di ristrutturazione, che si è conclusa nel 2023 con la riapertura al pubblico e l’avvio di una stagione di spettacoli. Il teatro, nel mentre, ha cambiato nome ed è stato intitolato allo stilista Valentino Garavani.

L’apertura straordinaria, nella settimana in cui cade anche il giorno di San Valentino, è stata pensata in quanto "sarà per tutte e tutti un’opportunità per celebrare e condividere l’amore per il teatro come arte e come luogo o semplicemente per scoprire l’amore che si può provare per un luogo come il teatro". Il prossimo spettacolo in cartellone sarà il 3 marzo, quando si esibiranno sul palco i dodici violoncelli dei Berliner Philarmoniker. Si possono acquistare i biglietti al botteghino del teatro il venerdì dalle 10 alle 12 e il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, oppure a partire da un’ora prima delle rappresentazioni il giorno dello spettacolo. N.P.