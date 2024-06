Sondrio, anni di violenze e minacce alla moglie: condannato

Sondrio – E’ stato condannato a 3 anni e un mese un uomo che per anni ha inflitto violenze e minacce alla moglie, fino a quando la donna ha trovato il coraggio di denunciarlo alla Squadra Mobile di Sondrio con l'avvocato Gianmaria Moiola.

Di origini asiatiche e più giovane di diversi anni della vittima valtellinese, l'uomo si è nel frattempo trasferito in un'altra regione mentre la donna, per oltre un anno, è stata costretta a vivere con la figlia in una comunità protetta del Milanese, lontana dalla famiglia d'origine che risiede nella zona di Morbegno.