Villa di Tirano, auto travolta dal treno: i passeggeri scendono e si salvano ma si dimenticano la cagnolina, che muore stritolata

Villa di Tirano (Sondrio), 8 ottobre 2024 – L’auto ferma sulle rotaie, il treno sempre più vicino. Non hanno potuto far altro che scendere di corsa dalla vettura e mettersi in salvo i due occupanti, una donna classe 1977 e un maschio del 1982, lasciando però per la fretta dentro l’abitacolo il cagnolino, unica vittima di quello che sarebbe potuto essere un incidente ben più grave. È successo questa sera al passaggio a livello di Villa di Tirano dove il convoglio in transito ha travolto e trascinato per centinaia di metri la Kia Rio rossa che si trovava sui binari. Nonostante la donna scesa dall’auto si sia sbracciata per far rallentare il treno partito pochi minuti prima da Tirano e la frenata effettuata dal macchinista, nulla ha potuto evitare l’impatto. Presto per affermare con certezza il motivo per cui la vettura si trovasse lì. In un primo momento si è pensato infatti all’ennesimo malfunzionamento dei dispositivi che regolano il passaggio a livello, ma in realtà quando sono sopraggiunti i soccorsi le sbarre apparivano abbassate, dunque è verosimile che il conducente della vettura abbia tentato di attraversare il passaggio quando già queste stavano per scendere.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri di Tirano del capitano Riccardo Angeletti e i Vigili del Fuoco, cui è toccato anche il triste compito di estrarre dalle lamiere il cagnolino della coppia. Pesanti le conseguenze sulla circolazione, specialmente quella ferroviaria. Fin da subito, naturalmente, è stato interrotto il transito dei treni all’altezza del luogo dell’incidente e, nello specifico, tra le stazioni di Tresenda-Aprica-Teglio e Tirano, come segnalato da Trenord. Sempre Trenord ieri ha dovuto riprogrammare le proprie corse, organizzando un servizio di pullman sostitutivi. Peraltro, l’incidente sui binari di Villa di Tirano è giunto al termine di una giornata ancora una volta funestata da disservizi sull’intera linea locale. Già nella tarda mattinata un guasto all’infrastruttura tra le stazioni di Lierna e di Varenna-Esino Lario aveva portato con sé pesanti conseguenze, tra cui ritardi anche di ottanta minuti. Problemi anche a livello di viabilità. Infatti, in seguito all’impatto con la vettura, diversi blocchi di pietra della massicciata sono finiti sulla statale. Ciò ha richiesto anche l’intervento di Anas per consentire il ripristino della regolare percorrenza.