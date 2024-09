Sondrio, guasto al passaggio a livello in zona Trippi: code chilometriche in tangenziale e sulla Statale 38

Sondrio – Il guasto al passaggio a livello in zona Trippi, all'ingresso di Sondrio, si è verificato poco dopo le 7 e gli effetti sulla circolazione sono stati devastanti. Code chilometriche sulla tangenziale in direzione Tirano e incolonnamenti anche sulla Statale 38 per chi era diretto a Sondrio.

Del resto si avvicinava l'orario di punta, con il traffico di chi si stava recando al lavoro o a portare i figli a scuola e in un primo momento in molti hanno pensato che a bloccare in entrambi i sensi la viabilità fosse stato un incidente. Niente di tutto ciò, invece. I “soliti” guai legati alla ferrovia che come conseguenza hanno avuto naturalmente anche quella di causare ritardi sulla Tirano-Milano e cancellazioni di corse che si sono protratte sino a metà giornata.