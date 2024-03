Villa Monastero vista con occhi femminili

Festa della donna a Villa Monastero di Varenna, sulle rive del lago di Como. Domani nella Casa Museo verranno riproposti gli avvenimenti storici della dimora, rivissuti attraverso le figure femminili che vi hanno abitato nel corso degli ultimi due secoli, con un particolare approfondimento sulle loro passioni botaniche. In considerazione della grande richiesta di partecipazione ai percorsi programmati nel pomeriggio, c’è la possibilità di altri trenta posti per un percorso guidato in programma al mattino alle 11. La prenotazione è obbligatoria.