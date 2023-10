Villa Monastero diventa regno degli scacchi

Villa Monastero oggi si trasforma in dimora degli scacchi. La splendida casa-museo con annesso giardino botanico che si affaccia sul lago di Como a Varenna ospita una giornata dedicata a ragazzi, educatori e genitori con approfondimenti sul tema degli scacchi, gioco libero per esperti e principianti, lezioni e torneo giovanile a squadre. L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Circolo Scacchistico Boris Spassky di Lecco. Si comincia alle 10 con una conferenza per proseguire poi con il gioco libero e una simultanea, infine il torneo di scacchi.