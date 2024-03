Villa Greppi ospita. Leonardo e la natura tra favole e proverbi

Tornano gli appuntamenti con la Storia dell’Arte targati “Album – Brianza Paesaggio Aperto“ del Consorzio Brianteo Villa Greppi: un incontro dedicato a una delle più brillanti menti del Rinascimento, che ha studiato la Natura trasformandola in personale visione del mondo. Sabato alle 16 in via Cascina Maria “Leonardo e la natura: favole proverbi, scritti teorici e disegni“. Evento gratuito su prenotazione sul sito di www.villagreppi.it. "La natura è la fonte di tutta la vera conoscenza. Ha la sua logica, le sue leggi, non ha alcun effetto senza causa né invenzione senza necessità".