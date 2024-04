Viabilità da incubo . Il sindaco promette progetti e soluzioni

L’amministrazione comunale di Teglio si sta muovendo per risolvere gli annosi problemi viabilistici che riguardano il fondovalle, in primis nei pressi dei due ponti delle frazioni di Tresenda e San Giacomo. Così il sindaco di Teglio Ivan Filippini in risposta alle accuse mosse dal comitato "viabilità tellina" di aver deliberato in forte ritardo riguardo al progetto dei cosiddetti lavori di allargamento in tratti saltuari della SS38. E il comitato, nei giorni scorsi, aveva ribadito di essere in attesa di un’assemblea promessa dal sindaco per informare sulle decisioni prese in merito alla sistemazione dell’incrocio di S. Giacomo e della viabilità comunale in genere. "Per quel che riguarda il ponte agricolo, abbiamo ottenuto il finanziamento di 6 milioni di euro – dice Filippini -, abbiamo incaricato il progettista di sviluppare il progetto di fattibilità tecnico economica definitivo ed esecutivo. Sulla viabilità a S.Giacomo, vedi l’intersezione col semaforo, abbiamo incaricato un ingegnere per la fattibilità tecnico economica del progetto e stiamo aspettando l’esito. Stiamo attendendo la fine di queste procedure prima di presentare il progetto alla cittadinanza". Il sindaco ha ribadito il no del Comune all’allargamento della 38 in località Palazzetta, a Boalzo, che eliminerebbe gli accessi diretti alle abitazioni private convogliandoli su un tratto di strada di 1 km circa parallela alla 38 (come nella zona industriale di S.Pietro Berbenno).

"A luglio 2023 per la Palazzetta ho dato parere negativo, in sede di valutazione dell’impatto ambientale. Poi ho ribadito il no, nel momento in cui c’è stato l’inizio del procedimento di pubblica utilità, rinforzato con quello del Consiglio comunale, e daremo parere negativo nella conferenza dei servizi". Un altro snodo viabilistico da risolvere è quello della zona del ponte di Tresenda, dove la 38 si interseca con la SS 39 del passo di Aprica. "Stiamo valutando con l’Anas il discorso dell’eventuale rotonda, con demolizione di alcune case a monte e spostamento della sede stradale verso monte. Dal punto di vista tecnico Anas ci ha già detto che si può fare, ora stanno valutando il discorso economico e di fattibilità. Non siamo fermi, ci stiamo muovendo su tutti i fronti per cercare di risolvere queste annose problematiche. Bisogna però rispettare i tempi tecnici ".

Fulvio D’Eri