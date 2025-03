Via Vanoni, attraversamenti più sicuri per i pedoni

L’amministrazione comunale accoglie la mozione presentata dal Pd e si impegna a risolvere la situazione relativa alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e alla riduzione di traffico e rumore in via Vanoni. A comunicarlo è Michele Iannotti, dopo che la mozione, proposta dal gruppo del Partito democratico, con Michele Bernardi primo firmatario, è stata discussa nell’ultimo consiglio comunale. "Il traffico in via Vanoni crea due problematiche pratiche: la pericolosità degli attraversamenti pedonali e il rumore oltre la soglia che attanaglia 500 cittadini e le già citate scuole – dicono dal gruppo consiliare del Pd –. La maggioranza ha risposto positivamente alla nostra mozione, promettendo impegno nel realizzare attraversamenti pedonali più sicuri, con luci che si attivano soltanto al momento dell’attraversamento dei pedoni, catturando l’attenzione degli automobilisti. È stato promesso impegno anche nella manutenzione della segnaletica mentre, per quanto riguarda il rumore, è stata promessa la posa di asfalto fonoassorbente, come richiesto. Inoltre ci sarà più cura nella manutenzione degli alberi che sono moribondi nella parte alta della via mentre, nella parte bassa, interferiscono con i lampioni. L’unica richiesta a non essere stata accolta è stata quella della rimozione dei cartelli posti all’ingresso di Sondrio, in località Sassella, che consigliano l’ingresso da via Vanoni al posto di quella da viale dello Stadio".

Nel Partito democratico sondriese c’è soddisfazione. "Nel complesso la trattazione della mozione è stata molto positiva, con maggioranza e minoranza che si sono trovate d’accordo sostanzialmente su tutto, quindi la mozione del Pd è stata l’occasione di porre attenzione a questa importantissima arteria stradale cittadina e ai problemi che crea alla cittadinanza".

Fulvio D’Eri