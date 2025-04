Via al programma Gravel escape. Obiettivo: far vincere l’inclusione

Svelato il programma della Valchiavenna Gravel Escape. Una manifestazione per tutti, un inno allo sport, alla condivisione e all’inclusione, divertente e con una finalità sociale: questo e tanto altro ancora è la Valchiavenna Gravel Escape in programma nella valle del Mera il 10 e l’11 maggio. La proposta del Consorzio turistico Valchiavenna, organizzatore dell’evento insieme alla Polisportiva Chiavennese e ad un gruppo affiatato di volontari, è una pedalata sulle strade sterrate della valle del Mera, in un paesaggio splendido, che ciascuno potrà scegliere di vivere al suo ritmo e con il mezzo che preferisce, gravel, mountain bike o e-bike. I percorsi sono a sorpresa e saranno svelati pochi giorni prima ma si conoscono già le tre le distanze: 50, 80 e 100 chilometri. Non ci saranno vincitori perché tutti i partecipanti saranno protagonisti. Il cuore della manifestazione sarà nel centro di Chiavenna, in piazza Bertacchi, dove verrà allestito il villaggio. Sabato 10 maggio sarà aperto dalle 10 alle 19. Il programma prevede "test biciclette" con l’ex ciclista Ivan Basso, test occhiali con Out Of. Sarà possibile inoltre provare le biciclette elettriche inclusive, con le associazioni Quadrifoglio e “Il mondo che vorrei“ e alle 14.30 ci saranno le Kids ride per bambini e ragazzi. E nel pomeriggio e in serata musica e tanto altro ancora. Domenica 11 maggio, il villaggio sarà aperto a partire dalle 7.30 per accrediti e iscrizioni che si chiuderanno alle 8.30. Fulvio D’Eri