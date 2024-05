Venticinque candidati, dodici posti. Tecnici radiologi, arrivano i rinforzi

Venticinque candidati per 12 posti. I candidati sono gli aspiranti tecnici radiologi che si sono iscritti al concorso per reclutare appunto tecnici di radiologia per i reparti di Radiologia degli ospedali di Lecco e soprattutto di Merate, dove, senza rinforzi, potrebbe altrimenti rischiare di saltare il servizio radiologico H24. Quanti supereranno le selezioni e vinceranno il concorso, sostituiranno i colleghi andati in pensione o che si sono trasferiti altrove, ammesso che tutti accettino poi l’incarico. "Finalmente un segnale positivo", commenta Marco Trivelli, direttore generale della sanità pubblica provinciale, con il direttore amministrativo Alberto Boffi e la responsabile della Risorse umane Ilaria Terzi.

Nel recente passato infatti a diversi concorsi si sono iscritti meno candidati rispetto ai posti disponibili. Probabilmente, oltre al nuovo corso segnato dalla cacciata del vecchio dg, ha aiutato pure l’annuncio dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso dello stanziamento di mezzo milione di euro per acquistare e installare al San Leopoldo Mandic nuovi apparecchi clinici per la diagnostica per immagini di ultima generazione, strumenti che renderanno professionalmente più gratificante lavorare in ospedale a Merate. Per i 60 posti da infermiere, da assumere sempre in Asst di Lecco, si sono invece iscritti i 127: alla prova scritta si sono presentati in 89, ma 5 non sono stati ammessi all’orale. Ne restano quindi al momento 84, come per i tecnici di radiologia sempre più di quanti se ne cercano. D.D.S.