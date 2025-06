Danni in Valmalenco, via ai lavori anti-dissesto

Sarà un’estate all’insegna delle opere di messa in sicurezza, quella della Valmalenco, in particolare contro il dissesto geologico lungo il Mallero. Dopo aver ricevuto diversi attacchi al riguardo, per lo più a mezzo social, l’amministrazione comunale ha provveduto a illustrare le fasi degli interventi volti a porre rimedio ai grossi danni (per un ammontare complessivo di oltre 5 milioni) provocati dagli eventi alluvionali dello scorso anno. "Già all’epoca l’amministrazione comunale si adoperò per reperire dalla Regione i fondi necessari ai ripristini, alla costruzione degli argini e alla messa in sicurezza – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici in Comunità montana Andrea Parolini – tuttavia, negli stessi giorni, furono molte le località alluvionate e la Regione dovette ripartire le risorse a disposizione, riuscendo a destinare a Chiesa circa 1.150.000 euro. Di contro, il Comune non ha le competenze tecniche e le risorse umane necessarie per la realizzazione di opere così complesse. Questo è il motivo per cui ci siamo appoggiati alla Comunità montana, che ringraziamo, sia per la progettazione sia per la disponibilità ad essere la stazione appaltante".

Il primo lotto, per 210mila euro, comporta interventi in diverse località - Forbicina, Pian del Lupo, San Giuseppe - e si prevede partirà a metà luglio. Il secondo lotto dei lavori, che riguarda la zona di Vassalini, comporta un costo di 940 mila euro e presumibilmente potrà essere avviato entro fine agosto. "Oltre al rifacimento degli argini, sarebbe completamente da ricostruire il ponte sulla pista ciclabile. Complessivamente si stima per questi interventi un costo di 5,5 milioni, dei quali 1,5 per il ponte – chiarisce Parolini –. L’amministrazione comunale si sta adoperando in modo costante, non ultimo settimana scorsa, affinché possano essere recuperati i finanziamenti necessari per completare le opere e riuscire a realizzare anche il ponte". Parolini annuncia che sarà ricostruita la passerella pedonale sul torrente lungo il sentiero tra Primolo e San Giuseppe. Il ponte attuale sarà demolito quest’estate e ricostruito in autunno. L’opera, per 300mila euro, finanziata dalla Provincia, permetterà così di riaprire il tracciato agli escursionisti.

F.D’E.