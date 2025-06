La riqualificazione della Torelli. Una scuola a misura degli alunni

La Torelli è una scuola moderna, confortevole e a misura di alunno. Terminato nelle scorse settimane, l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico è stato ufficialmente presentato ieri mattina agli alunni della scuola sondriese, riuniti nell’auditorium per il saggio di fine anno scolastico, dal sindaco Marco Scaramellini, accompagnato dagli assessori Marcella Fratta e Simone Del Marco e dal consigliere comunale di Sondrio Viva, Luigi Proietti. Realizzato tra il 1971 e il 1975, sul progetto dell’ingegner Enrico Moratti, che cinquant’anni dopo ha seguito il collaudo dell’intervento di riqualificazione, il complesso necessitava di un adeguamento che l’amministrazione comunale aveva programmato sin dal 2018, per poi procedere con la progettazione e il reperimento degli ingenti finanziamenti necessari, pari a 2,5 milioni di euro, in larga parte provenienti dal Pnrr, integrati con fondi propri.

Nel suo breve discorso, il sindaco Scaramellini ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione comunale per garantire ad alunni e insegnanti ambienti funzionali e confortevoli, annunciando che presto si procederà con il secondo lotto dei lavori, che interesseranno l’auditorium e il resto dell’edificio.

Agli alunni il sindaco ha rivolto l’invito a rispettare e a prendersi cura degli ambienti nei quali si formano, affinché mantengano la loro funzionalità anche negli anni a venire. Come ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Del Marco, "sono state eseguite opere di riqualificazione esterna e isolamento termico, con la sostituzione dei serramenti, realizzati interventi per migliorare l’accessibilità di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, rifatti gli impianti elettrico, antincendio e termico". Un lavoro di squadra che ha coinvolto l’ufficio tecnico comunale, i progettisti, per i quali era presente l’ingegner Ennio Gadola, i tecnici e l’impresa esecutrice che ha già consentito un risparmio energetico del 25%, destinato ad aumentare ulteriormente con il secondo lotto.

La parte del complesso interessata dai lavori è quella che ospita la scuola secondaria di primo grado, ovvero la prima sequenza di fabbricati disposti a cortina convessa verso via Lucchinetti. È stata eseguita una riqualificazione complessiva che ha notevolmente migliorato la funzionalità di tutti gli spazi, come hanno già potuto constatare gli alunni che frequentano la scuola e gli insegnanti.