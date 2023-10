"Varese: La Meraviglia dei Bimbi, Portatori di Pace"

In oltre ottanta piazze italiane ma anche in Siria, Iraq, Ucraina, e in diversi oratori della Lombardia oggi si celebra la “Giornata della Meraviglia“ per restituire un po’ di serenità a tutti quei bimbi costretti a vivere in mezzo alla violenza delle guerre e dei conflitti che purtroppo sono tornati a squassare il mondo.

L’iniziativa è dell’associazione “Per far sorridere il cielo“ fondata da “Claun il Pimpa“, al secolo Marco Rodari di Cittiglio, da anni in prima fila con la propria onlus per aiutare i bambini che hanno subìto traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno vivendo.

"Questo progetto nasce per sensibilizzare tutti quanti sul fatto che ogni bambino debba poter godere del dono grande della Meraviglia, così da crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia – spiega Marco Rodari, che per il proprio impegno umanitario la primavera scorsa è stato premiato dal presidente Sergio Mattarella con il titolo di Cavaliere della Repubblica – Tutto questo purtroppo è negato ai bimbi che vivono la guerra e spesso hanno purtroppo come unico loro orizzonte le macerie dei conflitti. Tener viva la Meraviglia del bambino fa sì che lui stesso possa andare oltre le macerie a immaginare un mondo diverso, alternativo alla desolata distruzione che quotidianamente lo circonda, convinti che un bimbo al quale regali meraviglia, diventa portatore sano di pace".

L’evento è organizzato in collaborazione con più di 300 enti italiani ed esteri, compresi gli oratori dell’Arcidiocesi di Milano.

Roberto Canali