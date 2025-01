Sondrio, i vandali della notte di Natale sono 5 ragazzini: multati

Sono cinque, dei quali quattro ancora minorenni, i responsabili degli atti di vandalismo avvenuti nella notte tra il 25 e il 26 dicembre scorso a Sondrio. Ad individuarli l’impegno e la professionalità degli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Mauro Bradanini, che a seguito delle numerose segnalazioni, erano intervenuti in alcune zone della città, tra le vie Sauro, Cesura, Martiri della Libertà e in piazzale Bertacchi invase di sacchi per la raccolta differenziata aperti con il loro contenuto sparso.

Le immagini delle telecamere installate, subito visionate, avevano immortalato un gruppo di ragazzi, una decina in tutto, mentre prendevano a calci i sacchi posizionati all'esterno delle abitazioni per poi essere recuperati dagli operatori di Secam la mattina successiva. Identificati e convocati presso il comando, nella sede di Palazzo Pretorio, i ragazzi coinvolti avevano ammesso le proprie responsabilità fornendo elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Ai cinque autori materiali, un maggiorenne e quattro minorenni, residenti a Sondrio e nei comuni limitrofi, è stata comminata una multa di 150 euro ciascuno, in violazione del divieto di gettare e disperdere al suolo qualsiasi materiale solido o liquido.