Valtellina Wine Trail: una festa di sport, paesaggio ed enogastronomia

Tremilaseicento gli atleti, dei quali circa 500 stranieri, provenienti da 51 nazioni. Questi i numeri dell’undicesima edizione del Valtellina Wine Trail, una delle manifestazioni podistiche più famose e partecipate nel panorama delle corse off road, in programma sabato 9 novembre.

L’evento è stato presentato oggi, venerdì 1 novembre, in Regione dall'assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, e dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, Alla presentazione sono intervenuti anche Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio, ed Elio Moretti, presidente del Cda di APF, Azienda di Promozione e Formazione di Sondrio.

L’appuntamento coinvolge l'intero territorio valtellinese in quella che non è solo una festa dello sport, ma anche una celebrazione dell'enogastronomia locale. Con una storia che affonda le radici proprio su quei terrazzamenti dove viene prodotto il prezioso rosso di Valtellina. Vino invecchiato tra le botti delle cantine che i concorrenti delle tre gare in programma -12, 21 e 42 km, con partenze da Tirano, Chiuro e Castione Andevenno - avranno la fortuna di attraversare, fino a raggiungere il tanto atteso traguardo situato in piazza Garibaldi a Sondrio. Il tutto al termine di una cavalcata su e giù tra gli affascinanti filari che dipingono la mezza costa retica.

“Grazie a questo evento rappresentativo per la Valtellina, - ha detto Sertori - i nostri territori saranno ancora una volta protagonisti e al centro dell'attenzione. E non solo del mondo sportivo. Infatti, non si parlerà solo di gare, corse e dislivelli, ma anche di vini, prodotti enogastronomici, di terrazzamenti e di tante eccellenze della nostra valle. Con tante edizioni dell'evento, che celebra a tutti gli effetti la passione per il territorio, abbiamo dimostrato di saper coniugare entusiasmo, competenza, professionalità e capacità di accogliere turisti. La giusta vetrina di un 'sistema’ d'eccellenza, e i paesaggi valtellinesi il palcoscenico perfetto per ospitarla. Complimenti agli organizzatori per lo straordinario lavoro e il successo di questo evento, riconosciuto ampiamente a livello internazionale”.

"Il mio pensiero pensando alla Valtellina Wine Trail - ha poi aggiunto l'assessore Sertori - vola alle Olimpiadi invernali del 2026 e quindi alla nostra provincia di Sondrio. Appuntamento che incentiverà sempre più sviluppo economico e attrattività turistica in tutto il territorio lombardo. La macchina organizzativa è già a pieno regime. Ma prima vi aspettiamo in Valtellina sabato 9 novembre, per questo atteso evento che promette, anche quest'anno, un grande spettacolo”