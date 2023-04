Valtellina, si chiude la stagione dello sci: bilancio da record. Nonostante la poca neve

Sondrio – Il turismo valtellinese chiude una stagione invernale da record. E Livigno è la regina. È positivo il primo bilancio della stagione bianca in Valtellina e Valchiavenna diffuso dall’Unione del Commercio del Turismo della Provincia di Sondrio, stilato raccogliendo le sensazioni degli operatori e analizzando i primi dati a disposizione.

A livello di operatori emerge grande soddisfazione per una stagione che, un po’ dappertutto, ha riportato i dati alla situazione pre Covid. Livigno si conferma la regina delle stazioni sciistiche valtellinesi: da sola riesce a calamitare piu’ del 50% dei turisti e nel week end di Pasqua ha visto la presenza della campionessa azzurra Sofia Goggia che ha effettuato, con altre compagne di squadra, sulle piste test sui materiali da utilizzare per la prossima stagione.

La Sofi nazionale, fuoriclasse assoluta del circo bianco, ha scelto Livigno per il finale di stagione e per testare sci e materiali. Su quelle nevi, fra 3 anni, si assegneranno le medaglie di snowboard e freestyle delle Olimpiadi 2026.

"La stagione è stata molto positiva – dice il presidente di Atp Livigno Luca Moretti - i numeri ci dicono che le presenze nell’arco dell’inverno sono state notevoli. E questo malgrado le nevicate non siano state né molte né abbondanti. A questo abbiamo supplito grazie all’innevamento artificiale e, anche, alle tecniche di conservazione della neve che stiamo pian piano portando avanti da anni. Ed è così che siamo riusciti a garantire l’apertura fino al 1° maggio degli impianti. C’è stata una leggerissima flessione a fine marzo e a Pasqua, periodo nel quale non c’è stato il tutto esaurito, dovuto a mio avviso alle temperature già tardo primaverili e di inizio estate che hanno consigliato taluni di virare verso le località marine. Ma siamo soddisfatti. Ora siano nel finale di stagione, proseguiamo con le promozioni Skipass Free e con le piste aperte anche agli sciatori professionisti che hanno scelto Livigno per testare i materiali. Poi una piccola pausa e c’è già da immergersi nella programmazione estiva".

Chiude la stagione in bellezza anche l’altra stella della Valtellina, Bormio, dove a Pasquetta gli impianti di risalita hanno fatto registrare 2.500 primi ingressi. Nel 2026 sarà proprio la pista Stelvio di Bormio a incoronare il campione olimpico di discesa libera oltre a quelli di tutte le specialità maschili di sci alpino e delle specialità maschili e femminili di scialpinismo. Operatori turistici soddisfatti anche nelle altre aree della Valle: Valfurva, Valmalenco, Aprica e Madesimo.