Valtellina Golf. Rilancio lariano

Il Valtellina Golf Club di Caiolo affida il suo futuro “al lago di Como”. La partnership con il Golf Club di Menaggio e Cadenabbia, il secondo golf club più antico d’Italia, potrebbe essere la chiave di volta per far rinascere il campo a 18 buche di Caiolo e permettere al "Valtellina" di risbocciare dopo gli ultimi anni in cui ha decisamente arrancato. Questo è emerso dall’Open Day rivolto a numerosi operatori del lago di Como ed organizzato dal consorzio Lake Como Golf Destination in collaborazione con Camera di Commercio Como e Lecco, Confcommercio Como e Associazione Albergatori Associati, unitamente all’Azienda di Promozione e Formazione Valtellina (APF Valtellina) e il Distretto Agroalimentare di Qualità Valtellina.

Due i principali obiettivi della giornata: da un lato far conoscere meglio il Golf Club Menaggio, costruendo una rete efficace e cooperativa tra i vari attori della destinazione, finalizzata a promuovere il golf come attrattiva per scoprire un intero territorio, e dall’altra illustrare la collaborazione instauratasi tra Lago di Como e il territorio della Valtellina che, grazie alle eccellenze enogastronomiche e le esperienze turistiche ad esse correlate, arricchisce il valore dell’offerta dei territori limitrofi, come appunto il lago di Como. Collaborazione, quella tra lago di Como e Valtellina, che rappresenta uno dei pilastri di azione strategica di APF Valtellina e che, soprattutto nell’ambito del golf, trova una prima naturale affermazione grazie alla partnership instauratasi tra Golf Club Valtellina di Caiolo e Golf Club Menaggio e Cadenabbia. ConLake Como Golf Destination si cercano di superare i confini amministrativi delle varie province e presentare idealmente un’unica regione per gli amanti del golf, in grado di offrire vari campi da golf (ognuno dei quali con specifiche peculiarità) ed esperienze turistiche variegate, oltre che eccellenze enogastronomiche uniche. E in tal senso nasce la collaborazione tra Lago di Como e Valtellina. Nel corso della giornata APF Valtellina ha illustrato alcune delle esperienze turistiche che si possono vivere in Valtellina: dalle visite in cantina fino ai Wine Bike Tour e ai Wine Trekking lungo i terrazzamenti, dal Sentiero Valtellina alla Ciclabile Valchiavenna fino alle visite ai piccoli e caratteristici borghi valtellinesi e alle esperienze enogastronomiche.