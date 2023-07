Valtellina, escursionista precipita da 20 metri: trasportato d’urgenza in elisoccorso

Un uomo di 60 anni è caduto da oltre 20 metri di altezza mentre camminava per un bosco impervio all’Alpe di Gromo, nel comune di Lovero, in provincia di Sondrio. Miracolosamente, nonostante avesse riportato diversi traumi alle gambe, è riuscito a chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino Guardia di finanza. Immediatamente, è stato chiesto il supporto dell'elisoccorso di Brescia dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. L’elicottero ha recuperato il sessantenne e lo ha portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo.

Arrivato al pronto soccorso, l’uomo è stato condotto in Chirurgia dove è stato sottoposto a un intervento durato più di tre ore. Non sono chiare le sue condizioni ma non è in pericolo di vita.