Malore in montagna, uomo muore in una baita a Piateda

Piateda, 15 luglio 2023 - Numerosi oggi gli interventi in montagna del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. I tecnici della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, Stazione di Sondrio, a un certo punto del pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio 2023, stati attivati anche per un intervento che riguardava un uomo che aveva avuto un malore mentre si trovava in una baita, nella zona della diga di Scais, in territorio comunale di Piateda.

Le squadre erano già pronte per intervenire e poi sono state convogliate su un altro intervento. Nel frattempo, l’équipe di elisoccorso ha raggiunto il luogo dove si trovava la persona, che è deceduta. Il medico ha constatato la morte e il corpo è stato trasportato a valle.

L’altro caso

Sempre oggi in Valtellina un uomo di 60 anni è caduto da oltre 20 metri di altezza mentre camminava per un bosco impervio all’Alpe di Gromo, nel comune di Lovero, in provincia di Sondrio. Miracolosamente, nonostante avesse riportato diversi traumi alle gambe, è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino Guardia di finanza. Immediatamente, è stato chiesto il supporto dell'elisoccorso di Brescia dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. L’elicottero ha recuperato il sessantenne e lo ha portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo. Arrivato al pronto soccorso, l’uomo è stato condotto in Chirurgia dove è stato sottoposto a un intervento durato più di tre ore. Non sono chiare le sue condizioni ma non è in pericolo