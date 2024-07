Valtellina e Altolario . Cambio in Asst

Nuove nomine all’Asst Valtellina e Alto Lario per migliorare l’organizzazione. Nell’ambito di un piano di riorganizzazione, finalizzato al potenziamento dell’area amministrativa-contabile, il direttore generale Monica Fumagalli ha conferito l’incarico di direttore della struttura complessa "gestione e sviluppo delle risorse umane" a Vincenzo Ognibene, già responsabile della Struttura semplice sviluppo del personale, in Asst dal 2011. Emanuela Tanzi, assunta nel 2005 dall’allora Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna, dirigente di comprovata esperienza, è stata invece nominata direttore del controllo di gestione, struttura attualmente priva di una figura dirigenziale. "Il rafforzamento della compagine tecnico-organizzativa dell’Azienda - spiega il direttore generale Fumagalli - è motivato da esigenze organizzative legate al settore economico, al controllo della spesa, ai numerosi concorsi banditi, alle convenzioni stipulate e ai contratti libero professionali sottoscritti al fine del reclutamento di personale sanitario. Il lavoro è aumentato e per essere svolto in maniera ottimale sono necessarie figure competenti e preparate al vertice, coadiuvate da un adeguato numero di collaboratori: con i provvedimenti già assunti e con le azioni che promuoveremo nel breve termine garantiremo alle diverse strutture le risorse umane adatte a svolgere le diverse mansioni". Per sopperire ad assenze temporanee a vario titolo, di recente sono stati assunti a tempo determinato 15 coadiutori amministrativi.