Valtellina Arcobaleno. A Sondrio il primo Pride

È un novembre indimenticabile, questo, per Valtellina Arcobaleno. Dopo la prima assemblea costituente che ha dato vita al primo direttivo, ora c’è anche la data del primo Pride della provincia che si terrà a Sondrio sabato 20 settembre 2025. "Settembre e non giugno, che è il Pride month per tradizione – spiega Edoardo, referente per la comunicazione di Valtellina Arcobaleno – perché saremmo andati a sovrapporci ad altri eventi simili, mentre per la nostra ‘prima volta’ conteremmo di avere anche partecipanti da fuori".