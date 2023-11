Valsposchiavo, ennesima frana blocca strada e ferrovia: fermo anche il trenino rosso del Bernina

Sabato pomeriggio una frana in Valposchiavo ha impattato gravemente sulla viabilità della zona. Diversi massi, crollati dal versante sinistro della Valle, nella zona di Campascio, hanno bloccato i binari della ferrovia e la strada cantonale del Bernina. Le grosse pietre non hanno raggiunto alcuna abitazione ma hanno interrotto la circolazione per diverse ore.

Sulla linea ferroviaria, il trenino rosso del Bernina partito poco prima delle 8 da Tirano ha incontrato un enorme macigno e ha dovuto invertire la marcia e rientrare a Campocologno. I viaggiatori hanno dovuto proseguire con dei pullman. Per ripristinare la tratta si è reso necessario lavorare sotto la pioggia e i lavori sono proseguiti fino a domenica alle 14. La strada cantonale, invece, è rimasta chiusa solo per poche ore e il traffico è stato deviato verso le strade secondarie.