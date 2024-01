Valorizzazione del teatro romano. La firma sarà di Chipperfield

BRESCIA

Sarà l’architetto britannico David Chipperfield a firmare il progetto di valorizzazione del teatro romano e di una parte di palazzo Maggi Gambara, a Brescia. Comune, Fondazione Brescia Musei e Camera di commercio hanno annunciato, confermando le indiscrezioni della vigilia, l’incarico all’architetto titolare dello studio David Chipperfield Architects di Milano.

Dopo 5 anni di intense re-interpretazioni del contesto archeologico del Parco archeologico di Brescia romana, arriva, così, il momento di porre mano allo straordinario contesto posto nell’ambito orientale del sito, cerniera con Santa Giulia. Si tratta della logica prosecuzione, e del recente completamento e apertura al pubblico, del Corridoio Unesco, passage museale che ha permesso una nuova modalità di visita di tutto il comparto storico-archeologico lungo via Musei. Chipperfield, autore del progetto per la ricostruzione del Neues Museum di Berlino, del Museo delle Culture Mudec di Milano e di molte altre imprese riconosciute a livello internazionale, al lavoro in questo momento anche sul più importante museo della Grecia, tra i principali al mondo – l’Archeologico nazionale di Atene – sta già lavorando da alcune settimane per Brescia. Il valore complessivo dell’operazione sull’area sarebbe di 30 milioni. F.P.