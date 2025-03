Valmasino, doppio intervento del soccorso alpino. Salvati tre ragazzi che avevano perso il sentiero in zona Alpe Brasco

Valmasino (Sondrio), 3 marzo 2025 - I tecnici della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso alpino sono intervenuti due volte nella giornata di ieri per soccorrere degli escursionisti. Il primo intervento intorno alle 12 per un uomo in difficoltà nella zona di Preda Rossa. Sul posto due tecnici della Stazione di Valmasino che, in accordo con la centrale, hanno verificato le condizioni sanitarie dell’uomo. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. L’intervento è finito intorno alle 13.

Il secondo intervento intorno alle 18.30, per tre ragazzi che avevano perso il sentiero in zona Alpe Brasco, a 1.400 metri di quota. Si sono trovati in un punto impervio e al buio e quindi hanno chiesto aiuto. Si è preparata una squadra di tecnici della Stazione, insieme con i militari del SAGF - Soccorso alpino Guardia di finanza, a supporto dell’elisoccorso di Sondrio di AREU - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato i tre escursionisti con il verricello. L'intervento è terminato in serata.