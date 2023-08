Valmasino, temporale sorprende giovani alpinisti: bloccati su una parete in Val di Mello

Valmasino (Sondrio), 4 agosto 2023 - Il forte temporale che ieri sera si è abbattuto su tutta la provincia di Sondrio, anche se ampiamente preannunciato, è riuscito a comunque a sorprendere due giovani alpinisti rimasti bloccati mentre salivano su una parete in Val di Mello. L’uomo e la donna non riuscivano a proseguire e tanto meno a scendere, per questo hanno chiesto aiuto. Le squadre territoriali del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sono partite subito; nel frattempo le condizioni meteorologiche sono migliorate ed è intervenuto anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato i due arrampicatori con il verricello.