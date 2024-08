Sirone, 69enne ubriaco cade e si rompe la faccia: è grave

Sirone (Lecco), 9 agosto 2024 – Talmente ubriaco da non reggersi nemmeno in piedi, collassare al suolo e picchiare la faccia a terra.

Giovedì sera i sanitari di Areu hanno soccorso un pensionato di 69 anni, svenuto a terra in una pozza del suo stesso sangue, di fronte all'oratorio di Sirone. Era ubriaco fradicio, in coma etilico. Ma ha riportato anche un grave trauma facciale. Nel barcollare senza riuscire a camminare e caracollare al suolo ha infatti picchiato il volto contro l'asfalto, senza nemmeno accorgersene.

Il 69enne era innocente, sia per aver bevuto troppo, sia per il trauma. I soccorritori hanno dovuto intubarlo per aiutarlo a respirare e per stabilizzare il suo quadro clinico. Una volta messo in sicurezza il paziente, lo hanno poi trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale a Lecco, al Pronto soccorso dell'Alessandro Manzoni.