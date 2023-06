Sveglia alle 7.45, inno di Mameli e poi tutti in marcia: il campo dei piccoli Alpini fa il tutto esaurito

Valdidentro (Sondrio) – Il camp degli alpini a Isolaccia è un successone. Fortemente voluto dalla sezione valtellinese dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini), presieduta da Gianfranco Giambelli, il camp riservato ai giovani iscritti alla 4ª e 5ª elementare e alla 1ª e alla 2ª media giunto alla 2ª edizione, intende far conoscere ai partecipanti lo spirito degli Alpini, i loro valori e la voglia di fare per la collettività.

Fino a domenica, un piccolo esercito di "aspiranti" "alpini e alpine" formato da ben 145 giovani da tutta la Valtellina si cimenteranno in una serie di attività nel puro spirito delle penne nere.

"Siamo molto soddisfatti del numero degli iscritti – dice il presidente Ana Gianfranco Giambelli – anche perché di più non ne avremmo potuto ospitare. Pensate che il camp è andato sold out tre ore dopo l’apertura della procedura d’iscrizione. Tutto si sta svolgendo secondo il programma e sta filando liscio, coi ragazzi che sono felicissimi di vivere questa bellissima esperienza. Si stanno divertendo con le varie attività proposte ogni giorno dai nostri bravissimi istruttori (dai giochi di mimetismo, alla palestra di roccia, al tiro, al percorso di "guerra", alla marcia in montagna ad un’esercitazione unità cinofila). Lo scopo? Far capire loro i valori degli Alpini vivendo da… alpini, perché ci si alza alle 7.15 col suono della tromba, ci si prepara per la colazione, si ascolta l’Inno di Mameli e poi via a fare attività. Il gran finale lo avremo domenica con la Messa e la deposizione della corona al monumento dei caduti. Poi ci sarà l’ideale “sciogliete le righe“ coi bambini che verranno riconsegnati ai genitori. Perché fino a domenica, nel camp degli alpini non è ammesso nessun genitore...".