Valdidentro, cadono nel fiume Adda mentre camminano verso la pozza di acqua termale: ferite due persone

Valdidentro, 26 dicembre 2023 – Intervento stanotte per la Stazione di Bormio del Soccorso alpino. Un gruppo di tre persone stava camminando verso la pozza di acqua termale in zona Forni di Valdidentro, in alta Valtellina. Due di loro, un uomo e una donna, sono scivolati nell'Adda e hanno riportato alcuni traumi.

La donna è stata imbarellata e portata con l'ambulanza in piazzola all'Alute, poi trasportata in ospedale al Morelli di Sondalo con l’elicottero di Areu. L’uomo è stato accompagnato dai soccorritori fino a dove c’era l'équipe medica, che lo ha valutato; in seguito è stato portato in ambulanza in ospedale.

All'intervento hanno partecipato cinque tecnici della Stazione di Bormio del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza di Bormio e i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto.