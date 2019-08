Valdidentro, 2 agosto 2019 - Intervento di soccorso ieri pomeriggio, giovedì 1 agosto, in Valdidentro di ragazzo 19enne residente in zona per un trauma a una caviglia. Si è fatto male poco sopra l’abitato di Isolaccia, nel bosco. Sul posto la stazione di Valdidentro del cnsas, VII delegazione Valtellina - Valchiavenna, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. L’efficace collaborazione tra i soccorritori ha permesso di risolvere l'intervento in breve tempo. Il giovane infine è stato portato in ospedale dall’ambulanza.

