Bormio, 3 marzo 2020 - E' elevato il rischio di caduta valanghe sull'intero arco alpino lombardo. Dopo le recenti e abbondanti nevicate delle ultime ore, che hanno conferito al paesaggio una caratteristica chiaramente invernale, l'ultimo bollettino del Centro regionale di Arpa Lombardia, con sede a Bormio, diffuso oggi, mette in guardia dai pericoli.

Gli esperti avvertono che a tutte le esposizioni la possibilità di caduta slavine è molto elevata, ossia a grado 4 marcato su un indice di pericolo europeo che prevede 5 pioli. Basta il semplice passaggio di uno sci-alpinista o escursionista per provocare un distacco e, nelle prossime ore, è possibile anche la caduta spontanea di valanghe di grosse dimensioni su alpi Retiche e Orobie in Lombardia. Insomma, l'allerta resta molto alta e la prudenza per chi affronta le montagne deve essere massima.