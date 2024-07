Vainbus a scuola o lavoro. La CO2 “risparmiata“ diventa moneta virtuale

Un premio alle persone che utilizzano mezzi “green“ per andare a lavorare: l’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio avvia il secondo progetto Vainbus, volto a incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto privata per recarsi al lavoro. I cittadini che fino all’11 settembre sceglieranno il bus per gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola potranno convertire in “CO2 Coin“ l’anidride carbonica risparmiata: la moneta virtuale, sviluppata in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre per scontare l’acquisto di titoli di viaggio, incoraggiando così l’adozione di mezzi pubblici e la riduzione di emissioni.

"Con Vainbus intendiamo sensibilizzare all’uso sistematico di mezzi alternativi all’auto attraverso semplici concetti organizzativi – ha detto Giovanni Gianotti, presidente di Atpl Bacino di Sondrio –. Siamo fiduciosi che queste iniziative possano contribuire a ridurre l’uso del mezzo motorizzato privato a favore di modalità orientate alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo economico e qualitativo del territorio, per un benessere collettivo. Con Vainbus vogliamo promuovere la mobilità con il trasporto pubblico locale su gomma, su cui l’Agenzia ha diretta competenza e per la quale siamo riusciti ad attivare l’adesione delle due principali aziende gestori dei servizi di trasporto locale in provincia di Sondrio: Automobilistica Perego e Stps che vantano una flotta di mezzi tra le più nuove e puntuali a livello regionale". Al progetto possono partecipare i cittadini con lavoro in provincia di Sondrio, registrandosi sull’applicazione Wecity. F.D’E.