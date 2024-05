Uso consapevole dell’acqua, sguardo ai giovani

La Ciclovia dell’Energia è stata tra le principali location delle "Giornate dell’acqua": il Gruppo A2a ha infatti scelto la Valtellina e la Valchiavenna come cornice per celebrare, dal 28 al 30 luglio 2023, l’importanza della risorsa idrica attraverso l’apertura al pubblico degli impianti idroelettrici e all’organizzazione di eventi musicali presso gli stessi. Più di 2.000 partecipanti hanno preso parte a queste attività di sensibilizzazione sull’uso consapevole dell’acqua e sul suo ruolo fondamentale in questo territorio (i mutamenti climatici lo impongono).

L’impegno di A2a in Valtellina e Valchiavenna va infatti oltre la produzione e la distribuzione di energia 100% green, abbracciando anche il sociale. Nel 2023 sono state erogate 5.513 ore di formazione al personale e circa 700 tra studenti e docenti sono stati coinvolti in percorsi educativi (come "Futuro in circolo") e visite guidate – sul campo e virtuali, attraverso gli innovativi Virtual Tour – per illustrare il funzionamento e i benefici delle infrastrutture sul territorio. “Cattedrali dell’energia” che hanno dato lavoro in provincia e ne danno anche oggi.

F.D’E.