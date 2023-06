Urka! Busker Night": artisti di strada da tutto il mondo a Bergamo

Un festival cresciuto con gli anni e che ormai attira pubblico da tutta la provincia, curioso di ammirare il meglio della magia dell’arte di strada. Torna sabato in centro, dalle 20,15 a mezzanotte, “Urka! Busker night. Artisti di strada a Bergamo“, con artisti provenienti anche dall’estero: Giappone, Brasile, Inghilterra e Guatemala. Ci saranno, tra gli altri, quelli che giocheranno col fuoco e che danzeranno sospesi a mezz’aria in un cielo di bolle di sapone giganti. In scena artisti bergamaschi come i The Tamarros.

Marching band e clownerie, acrobati e funamboli animeranno via Broseta, piazza Pontida, largo Cinque Vie e Rezzara, via Sant’Alessandro, XX Settembre e Sant’Orsola (chiuse anche ai residenti). Chi partecipa avrà anche modo di conoscere due realtà che qualificano il territorio dal punto di vista sociale: l’ente nazionale sordi Bergamo e la Fabbrica dei Sogni, che si occupa dei figli degli immigrati.

"Nel centro giovanile di San Giorgio di via Quarenghi – spiega il presidente Filippo Cecchini Manara – ci prendiamo cura di 100 ragazzi, di dieci etnie diverse. Vengono da noi il pomeriggio dopo scuola, li accompagniamo fino alle medie, cercando di renderli cittadini integrati e consapevoli". Tra gli eventi, “Chùmbala Cachùmbala“, spettacolo di burattini accessibile in Lis, la lingua dei segni. "Urka!" è un’idea Proloco diretto da Roberto Gualdi, con il Duc e Fondazione polli e Stoppani.

Michele Andreucci