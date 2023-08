Uomo muore a 53 anni a Brescia: tragedia in via Togni

Precipita dal balcone di casa e muore. Dramma nella mattinata di ieri alle porte del centro a Brescia. Un cinquantaquattrenne nordafricano ha perso la vita dopo essere caduto dal suo appartamento al terzo piano, in un condominio in via Togni, nei paraggi della stazione ferroviaria.

L’incidente è avvenuto alle 11.30. A nulla sono serviti i soccorsi, arrivati in automedica e ambulanza. L’uomo, volato nel vuoto per una decina di metri, è deceduto sul posto. Rianimarlo si è rivelato impossibile.

Insieme ai soccorritori del 118 è intervenuta la Volante. Spetterà alla polizia di Stato infatti ricostruire gli antefatti dell’accaduto. Subito è stato escluso il coinvolgimento di terze persone. L’ipotesi più accreditata per ora è che l’uomo sia caduto per un incidente domestico - forse si è sporto troppo dal parapetto mentre si occupava di qualche faccenda - oppure che abbia perso l’equilibrio e sia scivolato in seguito a un capogiro o a un malore. Non è escluso nemmeno il gesto deliberato, anche se al momento non sono emersi riscontri in tal senso.

B.Ras.