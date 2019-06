Sondrio, 8 giugno 2019 - Da un colpo di fulmine a un sentimento che diventa ogni giorno più forte. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni stanno insieme da una settimana, dopo essersi scelti nel programma di Canale 5 'Uomini e Donne', e sono davvero inseparabili. Tutto procede per il meglio e loro vivono momenti ancora più belli di quelli che avrebbero potuto immaginare.

L’ex corteggiatrice, come tutti ricorderanno, era seduta per Ivan Gonzalez ma l’arrivo in trasmissione di Andrea l’ha totalmente scombussolata. “La prima volta che l’ho vista è stato un incontro che mi ha scosso“, ha rivelato il modello pugliese al magazine ufficiale di 'Uomini e Donne'. E ha aggiunto: “Ho trovato lei seduta e mi ha catturato“. Anche per la giovane valtellinese non ci sono dubbi, quell’incontro quasi casuale è stato fondamentale: “Quando l’ho visto la prima volta per me è stato un colpo di fulmine“, ha spiegato la Paragoni. L’arrivo in trasmissione di Zelletta ha infatti destabilizzato Natalia e il suo rapporto con Ivan, il quale poi ha deciso di scegliere Sonia.

Dopo i primissimi momenti passati insieme tra viaggi e famiglia, la coppia ha approfittato di una pausa per rispondere alle domande dei fan. E lo ha fatto grazie alla funzione messa a disposizione da Instagram. “Vogliamo stare più tempo possibile insieme e… Per il momento non ci vogliamo separare, ecco qua”, hanno detto i neo innamorati. Non litigano mai e per questo ora non sentono il bisogno di partecipare al programma televisivo 'Temptation Island'. Come sono stati i primi momenti senza telecamere? Andrea ha spiegato che "all’inizio è stato un po’ strano, però vi posso garantire che adesso tutto va al di sopra delle aspettative". La coppia era fuori Italia per un lavoro del modello, ma oggi erano già di ritorno e presto Andrea conoscerà la famiglia di Natalia. Lei, invece, ha già conosciuto i Zelletta: “Io vado d’accordissimo con tutta la sua famiglia e sua sorella è fantastica”. Per quanto riguarda la convivenza, qualche novità c'è: “Per adesso stiamo a casa mia. A settembre si vedrà”. Andrea divide la casa a Milano insieme a un amico, ma ora sembra esserci un'inquilina in più. Ma le vacanze estive si avvicinano e sicuramente la coppia non si fermerà nel capoluogo lombardo per molto tempo.